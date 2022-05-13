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Перечислены самые неудачные предсказания Илона Маска

The Next Web: Маск ошибся в предсказаниях относительно беспилотников и чипирования людей

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Американские журналисты перечислили самые неудачные предсказания основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно будущего. Об этом сообщает издание The Next Web.

В первую очередь журналисты вспомнили, что Маск неоднократно обещал, что автомобили Tesla станут полностью автономны в «следующем году». По словам специалистов, предприниматель говорит об этом уже девять лет подряд. Также несколько лет назад Маск отмечал, что к 2020 году на дорогах общего пользования будет больше миллиона такси — его прогноз не сбылся.

Кроме того, предприниматель объявлял, что к 2020 году его стартап Neuralink будет чипировать людей. «Этого до сих пор не случилось, но Neuralink уже чипировала обезьяну», — пошутили журналисты. Также авторы иронично отреагировали на обещание Маска относительно того, что бизнес по производству роботов будет стоить больше, чем подразделение Tesla: «Только в том случае, если Tesla обанкротится».

В заключение авторы издания напомнили о прогнозе Илона Маска, согласно которому к 2050 году на Марсе будет жить миллион человек. По мнению журналистов, темпы колонизации планеты зависят от того, сколько людей погибнет в пути.

В начале мая исследователь Жирка Булруш опроверг миф о том, что беспилотные автомобили уменьшат количество пробок. Специалист отметил, что популяризация беспилотных машин приведет к катастрофе, так как беспилотниками будет пользоваться огромное количество людей.

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Андрей Ставицкий
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