Опровергнут главный миф о беспилотных автомобилях

Исследователь Жирка Булруш заявил, что беспилотные автомобили увеличат количество пробок

Беспилотные автомобили могут усугубить дорожную ситуацию, а не решить проблемы с пробками. Об этом сообщает издание The Next Web.

Журналисты ссылаются на публикацию американского исследователя Жирку Булруша, в которой специалист попытался опровергнуть один из главных мифов о беспилотных автомобилях. Бурлуш предположил, что с распространением беспилотных машин количество пробок на дорогах увеличится, а не наоборот.

Автор упомянул парадокс Джевонса — ситуацию, в которой увеличивающий эффективность использования какого-либо ресурса прогресс также увеличивает, а не уменьшает объем его потребления. Например, по мере повышения энергоэффективности холодильников стоимость их использования снижается, что увеличивает спрос. Булруш заявил, что популяризация беспилотных машин приведет к катастрофе, так как беспилотниками будет пользоваться огромное количество людей.

«Когда человек может делать в своей машине все, что захочет, пока она доставляет его до места назначения, ему становится комфортнее проводить больше времени в дороге», — заметил автор. По его мнению, дешевые поездки на беспилотниках будут крайне популярны в будущем, что создаст повышенную нагрузку на дороги общего пользования.

В конце апреля глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания запустит сервис беспилотных такси в 2024 году. По словам Маска, в сервисе будут работать полностью автоматизированные электрокары Tesla без руля и педалей.