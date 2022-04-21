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Илон Маск собрался запустить роботакси

Илон Маск заявил, что в 2024 году Tesla запустит беспилотное такси

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Tesla собирается запускать сервис беспилотных такси на базе собственных электрокаров. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам Tesla за первый квартал 2022 года, глава компании Илон Маск анонсировал запуск роботакси. По словам Маска, в сервисе будут работать полностью автоматизированные электрокары Tesla без руля и педалей. Запуск запланирован на 2024 год.

«Я думаю, что это может быть очень мощный продукт, и мы стремимся выйти на массовое производство в 2024 году», — заявил предприниматель. Маск не стал уточнять подробности будущего автомобиля для полностью автономного передвижения. «Я думаю, что роботакси действительно станет мощным драйвером роста Tesla», — подчеркнул руководитель компании.

Журналисты напомнили, что ранее Маск говорил о том, что электромобили Tesla недоступны большей части автолюбителей из-за высокой стоимости. «Надеюсь, что поездка на роботакси будет стоить меньше, чем билет на автобус или метро», — отметил предприниматель. По словам специалистов, корпорации Маска — чтобы соответствовать планам руководителя — придется за два года разработать, протестировать, запустить в массовое производство свою версию беспилотного автомобиля.

В середине апреля Tesla запустила продажи новой модели электрокара без официального анонса. Модель Y Standard Range AWD предназначена исключительно для сотрудников, полноценный релиз авто состоится позже.

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Андрей Ставицкий
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