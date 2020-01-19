Основатель американской компании SpaceX Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что строительство пилотируемого корабля многоразового использования Dragon Crew, над которым в настоящее время работает SpaceX, является частью масштабного плана по колонизации Марса. Маск рассчитывает, что к середине текущего века на эту планету сможет отправляться в среднем по три корабля в день.

Маск намерен усовершенствовать корабль Dragon Crew так, чтобы он мог одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза.

В сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

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