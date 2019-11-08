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Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе

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Илон Маск

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей. Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету. Об этом предприниматель написал в Twitter.

По словам миллиардера, Земля и Марс оказываются на близком расстоянии друг от друга лишь один раз в два года, и только это «окно» является подходящим для отправки межпланетных кораблей. Поэтому отправка достаточного количества ресурсов (порядка миллиона тонн грузов) для создания самодостаточной колонии — марсианской базы Alpha — займет около 20 лет. Учитывая грузоподъемность кораблей Starship, которые могут использоваться для межпланетных миссий, потребуются тысячи запусков.

Ранее Маск заявил, что стоимость топлива, которое необходимо для отправки Starship на орбиту вокруг Земли, оценивается всего лишь в 900 тысяч долларов. С учетом эксплуатационных затрат на запуск одного корабля уйдет два миллиона долларов, что гораздо дешевле, чем использование самых небольших из существующих кораблей.

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

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