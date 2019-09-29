Илон Маск высказал свое мнение об инопланетянах

Миллиардер Илон Маск считает, что инопланетян не существует. Об этом он заявил во время презентации новой ракеты Starship, передает РИА Новости.

Он пояснил, что, несмотря на вероятность существования жизни на других планетах, он не видел ни одного признака существования внеземных цивилизаций. «Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа», — сказал он.

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9 сентября астрономы из Университета Рочестера (США) пришли к выводу, что в Млечном Пути может обитать множество инопланетных цивилизаций, которые осваивают галактику с медленной скоростью, в результате чего они еще не успели вступить в контакт с человечеством.

Одна из существенных проблем прогноза расселения инопланетных цивилизаций заключается в том, что предсказания основаны на поведении человека, что может быть неприменимо к другой жизни.

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