Пользователи порносайтов заинтересовались пришельцами и военными базами

Анонсированная в сети акция по вторжению на секретную военную базу ВВС США под названием «Зона 51» привела к росту поисковых запросов про порно с инопланетянами. Об этом сообщает Mashable.

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С 12 июля за четыре дня запрос «Зона 51» вырос с 0 до 160 тысяч, а 16 июля было зарегистрировано почти 59 тысяч запросов.

Такой же рост показали запросы про пришельцев, при этом женщины ищут такой контент на 33 процента больше мужчин. При этом уточняется, что данная тематика пользовалась стабильным спросом и до анонса акции, в среднем ежедневно регистрировались до 30 тысяч запросов.

По географическим показателям посетители из Чехии продемонстрировали наибольший интерес (плюс 67 процентов), россияне интересовались инопланетянами больше обычного на 38 процентов, в США прирост составил 25 процентов.

Более 1,7 миллиона пользователей Facebook подтвердили, что планируют ворваться на территорию «Зоны 51». Еще 1,2 миллиона человек подписались на обновления сообщества. Мероприятие, датированное 20 сентября, названо «Штурм "Зона 51". «Они не смогут нас всех остановить. Давайте посмотрим на пришельцев», — призвали организаторы.

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