Тысячи людей приготовились штурмовать Бермудский треугольник

На Facebook набирает популярность встреча «Штурмуем Бермудский треугольник, ему не проглотить нас всех», созданная в пику желающим устроить набег на Зону 51. Прийти пообещали 17 тысяч человек, еще 24 тысячи проявили интерес.

Организатор встречи житель американского города Майами-Бич Энтони Доминик Карновейл (Anthony Dominick Carnovale) призывает собраться 1 октября. «Посетителям следует одеться как персонажи мультика о Губке Бобе или пираты, — написал он. — Я обеспечу лодки и акваланги, а с вас травка, пиво и виски».

Помимо встречи на Facebook, Карновейл начал сбор средств на краудфандинговом сайте GoFundMe. Там он уточняет, что хочет устроить пляжную вечеринку на краю Бермудского треугольника. Чтобы нанять специалиста по организации массовых мероприятий, арендовать корабли и пригласить музыкантов, ему нужно 75 тысяч долларов (4,7 миллиона рублей).

За два дня пожертвование сделал только один человек, приславший пять долларов. На странице в Facebook Карновейл сокрушается, что из-за ссылки на GoFundMe его принимают за афериста. «Я честно пытаюсь устроить вечеринку, чтобы люди пришли ко мне и не были убиты или арестованы в Зоне 51», — объясняет он.

В начале июля на аналогичную встречу в Facebook под названием «Штурмуем Зону 51, им не остановить нас всех» записались более миллиона человек. Они планируют ворваться в секретную военную базу в американском штате Невада, где, по мнению конспирологов, прячут летающие тарелки и клонируют пришельцев.

Бермудский треугольник располагается между полуостровом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Он пользуется репутацией гиблого места, где время от времени исчезают корабли и самолеты. Сторонники теорий заговора винят в этом инопланетян и Атлантиду, ученые — магнитные аномалии, опасные течения и сложные погодные условия.

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