Таинственную военную базу США пообещали защитить от охотников за инопланетянами

Военно-воздушные силы США защитят «Зону 51» в Неваде от штурма миллиона охотников за инопланетянами. Об этом в комментарии газете The Washington Post заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.

Она отметила, что эта база является действующим полигоном. «Мы не рекомендуем никому пытаться проникнуть в район, где мы обучаем американские вооруженные силы», — сказала Макэндрюс, добавив, что ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность.

Более 1,1 пользователей Facebook подтвердили, что планируют ворваться на территорию «Зоны 51». Еще 979 тысяч человек подписались на обновления сообщества. Мероприятие, датированное 20 сентября, названо «Штурм "Зона 51". Они не смогут нас всех остановить. Давайте посмотрим на пришельцев», — призвали организаторы.

Власти США официально подтвердили существование Зоны 51 в 2013 году. Там разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа. По утверждению конспирологов, на этом объекте в Неваде распложена секретная база по изучению оказавшихся на Земле инопланетян.

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