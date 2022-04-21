Илон Маск предсказал коммерческий успех робота Tesla

Илон Маск заявил, что робот Tesla принесет денег больше, чем производство электрокаров

Основатель Tesla Илон Маск предсказал, что выпускающее роботов подразделение компании будет коммерчески успешным. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В ходе пресс-конференции в среду предприниматель обнадежил инвесторов, что анонсированный в конце лета 2021 года робот Optimus принесет большие деньги компании. «Производство Optimus в конечном итоге будет стоить больше, чем автомобильный бизнес, больше, чем FSD (Full Self-Driving)», — заявил Маск.

«Я был удивлен тем фактом, что люди не осознали масштабы программы роботов Optimus», — подчеркнул предприниматель. По его словам, «проницательные люди» уверены, что роботы Tesla будут востребованы в ближайшие годы. Журналисты отметили, что подписка на сервис Full Self-Driving, который обеспечивает автономное управление автомобилями Tesla, обходится потребителям в 12 тысяч долларов единоразово или 199 долларов при платеже раз в месяц.

Специалисты издания скептически оценили планы руководителя Tesla. «Мы не то чтобы называем это чушью, но идея о том, что Тесла сможет вывести такого робота на рынок в ближайшее время, кажется довольно нереалистичной», — отметили авторы. Журналисты привели пример с роботами Boston Dynamics, производители которых потратили 25 лет на разработку и обучение умных машин.

В начале апреля Илон Маск пообещал, что Tesla начнет производство робота-гуманоида Optimus в 2023 году. Американский предприниматель заявил, что проект создания антропоморфного робота очень амбициозен даже для его компании.