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Илон Маск предсказал коммерческий успех робота Tesla

Илон Маск заявил, что робот Tesla принесет денег больше, чем производство электрокаров

Кадр: Tesla

Основатель Tesla Илон Маск предсказал, что выпускающее роботов подразделение компании будет коммерчески успешным. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В ходе пресс-конференции в среду предприниматель обнадежил инвесторов, что анонсированный в конце лета 2021 года робот Optimus принесет большие деньги компании. «Производство Optimus в конечном итоге будет стоить больше, чем автомобильный бизнес, больше, чем FSD (Full Self-Driving)», — заявил Маск.

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«Я был удивлен тем фактом, что люди не осознали масштабы программы роботов Optimus», — подчеркнул предприниматель. По его словам, «проницательные люди» уверены, что роботы Tesla будут востребованы в ближайшие годы. Журналисты отметили, что подписка на сервис Full Self-Driving, который обеспечивает автономное управление автомобилями Tesla, обходится потребителям в 12 тысяч долларов единоразово или 199 долларов при платеже раз в месяц.

Специалисты издания скептически оценили планы руководителя Tesla. «Мы не то чтобы называем это чушью, но идея о том, что Тесла сможет вывести такого робота на рынок в ближайшее время, кажется довольно нереалистичной», — отметили авторы. Журналисты привели пример с роботами Boston Dynamics, производители которых потратили 25 лет на разработку и обучение умных машин.

В начале апреля Илон Маск пообещал, что Tesla начнет производство робота-гуманоида Optimus в 2023 году. Американский предприниматель заявил, что проект создания антропоморфного робота очень амбициозен даже для его компании.

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Андрей Ставицкий
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