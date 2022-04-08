Илон Маск назвал отличие робота-гуманоида Tesla от Терминатора

Илон Маск анонсировал начало производства антропоморфного робота Optimus в 2023 году

Илон Маск заявил, что в 2023 году Tesla начнет производство робота-гуманоида Optimus. Об этом сообщает издание Electrek.

Руководитель Tesla заявил во время мероприятия Cyber Rodeo, что Tesla должна запустить производство своего первого робота в 2023 году. «Я думаю, у нас есть шанс начать производство первой версии Optimus», — отметил предприниматель. Илон Маск считает, что проект создания антропоморфного робота очень амбициозен даже для его компании.

«Это перевернет наше представление об экономике. Робот сможет делать в основном все, что люди не хотят делать», — описал умную машину Маск. Также он пообещал, что в компании позаботятся о том, чтобы Optimus «оказался безопасным помощником, а не Терминатором». Таким образом глава Tesla назвал основное отличие умной машины от кинематографического робота-убийцы. В заключение Маск заметил, что роботы могут изменить мир в большей степени, чем автомобили.

Согласно раннему описанию прототипа, робот от Tesla имеет рост 1,7 метра и массу около 60 килограммов. Машина может передвигаться с помощью искусственных конечностей со скоростью до восьми километров в час и ориентироваться в пространстве благодаря системе Tesla Autopilot.

Компания Tesla анонсировала появление робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки в конце лета 2021 года. По словам Илона Маска, робот будет полезен в быту, например, сможет ходить в магазин и приносить различные предметы.