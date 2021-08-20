Компания Маска создаст антропоморфного робота Tesla Bot

Компания Tesla анонсировала появление робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки. Прототип модели, оснащенной искусственным интеллектом (ИИ), появится в 2022 году, сообщает специализированный портал Teslarati.

Робот будет оснащен набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla.

Как заявил глава компании Илон Маск во время выступления на презентации новинок, высота робота составит 172 сантиметра, а вес — около 56 килограммов. Вместо лица у него будет экран для отображения информации, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов.

«Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах», — цитирует предпринимателя ТАСС. Также Маск добавил, что разработанные его компанией технологии было бы логично «облечь в человекоподобную форму». По его словам, робот будет полезен в быту, например, сможет ходить в магазин и приносить различные предметы. «Предполагается, что он будет дружелюбным», — заключил глава компании.

Ранее Маск поделился успехом в создании мозгового чипа. Прототипы и усовершенствованная модель робота для их автоматизированной имплантации были успешно проверены на двух свиньях. Устройство позволяло ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком. В перспективе разработка позволит бороться с эпилепсией, параличом и другими болезнями, при которых работа головного или спинного мозга нарушается.