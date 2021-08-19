Скандальное приложение обогатила «мемная» валюта

Скандальный американский онлайн-брокер Robinhood впервые после провала на бирже публично отчитался о своих доходах. По данным компании, которые приводит CNBC, почти четверть прибыли во втором квартале 2021 года принесли операции с названной в честь мема криптовалюты Dogecoin.

Транзакции с криптовалютами в целом составили 52 процента прибыли и обогатили Robinhood на 223 миллиона долларов. В первом квартале показатели были гораздо скромнее — 17 процентов и пять миллионов долларов. Кроме того, приложению удалось вдвое больше заработать на Dogecoin — во втором квартале на него пришлось 62 процента прибыли от оборота криптовалюты.

«Период с апреля по июнь 2021 года стал первым в истории компании, когда большинство новых клиентов предпочли для первой сделки криптовалюту, а не акции», — сказано в отчете Robinhood.

Помимо Dogecoin, на платформе Robinhood можно совершать операции и с другими цифровыми валютами — Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

Взлет популярности созданной ради шутки Dogecoin связывают с частым упоминанием валюты Илоном Маском. В апреле глава Tesla в своем Twitter назвал Dogecoin «народной криптовалютой», а позже сравнил ее изображение с картиной Жоана Миро «Лай собаки на луну». Обе публикации привели к рекордному росту курса.

Robinhood основали в 2013 году предприниматели Влад Тенев и Байджу Бхатт. Они хотели сделать финансы доступными для всех, поэтому создали приложение, которое позволяет торговать на бирже без комиссий. Выручка компании поступает из трех источников — проценты от остатков денежных средств клиентов, продажа информации о биржевых заявках трейдерам и маржинальное кредитование.

За несколько лет сервис стал популярным среди розничных инвесторов, но в 2021 году был втянут в скандал вокруг акций GameStop. Пользователи соцсети Reddit захотели навредить крупным хедж-фондам и начали массово скупать акции компании. Тогда финансовое приложение приостановило возможность торговать ценными бумагами GameStop, чем вызвало массовые недовольства — вплоть до судебных исков.

В конце июля онлайн-брокер Robinhood вышел на биржу NASDAQ, где в рамках IPO получил оценку в 31,8 миллиарда долларов. Компания выставила на продажу 55 миллионов акций, которые продавались по нижней границе диапазона в 38-42 доллара.

Первая торговая сессия финансового сервиса оказалась худшей среди американских компаний такого же уровня. Акции Robinhood упали ниже цены IPO и торговались по 34,8 доллара.