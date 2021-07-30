Скандальное американское приложение рекордно провалилось на бирже

Скандальное приложение для торговли акциями Robinhood рекордно провалилось при выходе на биржу для технологических фирм NASDAQ. По подсчетам Bloomberg, его дебют стал худшим среди американских компаний того же уровня.

В первую торговую сессию акции Robinhood упали ниже цены IPO на 8,4 процента и к закрытию торгов стоили по 34,8 доллара — это худший результат из 51 фирмы, которые привлекли столько же или больше средств при первичном размещении. Раньше антирекордсменом была компания MF Global Holding — в 2007 году свои первые торги на бирже она завершила падением стоимости акций на 8,2 процента.

Кроме того, начальная цена публичного предложения Robinhood в 38 долларов за акцию оказалась самой слабой среди американских компаний с 2019 года, когда проводил IPO Uber. Тогда дебютная сессия для агрегатора такси закончилась снижением на 7,6 процента.

В начале года Robinhood стал частью скандала вокруг акций GameStop — они начали внезапно расти, когда участники форума про инвестиции на Reddit стали массово их скупать, чтобы навредить крупным хедж-фондам. Тогда финансовое приложение приостановило возможность торговли ценными бумагами GameStop, чем вызвало шквал недовольства частных трейдеров – вплоть до коллективного иска против Robinhood.

28 июля онлайн-брокер Robinhood вышел на биржу NASDAQ, где в рамках IPO его ценные бумаги были оценены по нижней границе диапазона в 38-42 доллара. В общей сложности компания разместила 55 миллионов ценных бумаг класса А и привлекла около двух миллиардов долларов.