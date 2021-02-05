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Скандальная компания сняла запрет для инвесторов с Reddit

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Фото: Brendan McDermid / Reuters

Скандальная американская брокерская компания Robinhood сняла запрет на торговлю акциями GameStop и AMC Entertainment, который был наложен в конце января на фоне высокой волатильности ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Теперь пользователи Robinhood, одного из самых популярных в мире сервисов для биржевой торговли, которым активно пользуются инвесторы с Reddit, могут покупать ценные бумаги без ограничений. Ранее через Robinhood можно было купить только 20 акций GameStop, а вскоре лимит повысили до 100 акций.

Ослабление ограничений произошло после того, как массовая активность частных инвесторов, резко поднявшая акции GameStop, AMC и других компаний, пошла на спад. Если в конце января одна акция GameStop стоила 483 доллара, то за первую неделю февраля цена упала на 84 процента.

GameStop от TradingView

В конце ноября один из участников сообщества частных трейдеров WallStreetBets на Reddit написал пост в котором объявил, что на Уолл-стрит уверены, что сеть магазинов видеоигр GameStop умирает. В результате миллионы частных инвесторов-физлиц начали скупать ценные бумаги, в результате за несколько дней они подскочили в цене от 10 до 400 долларов. А ряд фондов был вынужден закрыть свои короткие позиции («шорты») с миллиардными убытками.

На бунте частных инвесторов сумел заработать хедж-фонд Senvest Management LLC. Основатели фонда — Ричард Машаал и Брайан Гоник — начали скупать акции GameStop еще осенью прошлого года вопреки советам большинства аналитиков, к концу октября их доля в компании достигла 5 процентов. На фоне роста ценных бумаг они выручили порядка 700 миллионов долларов.

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