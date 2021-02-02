Инвесторы с Reddit охладили свой пыл на бирже

Члены сообщества частных инвесторов с Reddit, которые скупали акции недооцененных, по их мнению, компаний, начали терять интерес к торговле на бирже и охладили свой пыл, передает Bloomberg.

В частности, цены на серебро, которые покупатели за несколько дней разогнали до максимума за восемь лет, откатились. В ходе торгов во вторник, 2 февраля, драгоценный металл потерял 5,5 процента, цена снизилась до 27,81 доллара за унцию. Акции сети игровых магазинов GameStop в понедельник, 1 февраля, упали на 34 процента, до 213 долларов за штуку, потом падение замедлилось до 21 процента (акции отыгрались до 253,5 доллара).

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Говоря об откате цен на серебро, старший аналитик ресурсов MineLife Pty, отметил, что такая ситуация неудивительна. По его словам, любой рост на основе активности в соцсетях не будет долгосрочным. «Существует большая разница между попытками манипулировать торговлей акциями по сравнению с основным биржевым товаром», — пояснил он.

В конце января 2021 года на волне спекулятивных покупок резко выросли акции американского ретейлера видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC, а также производителей смартфонов Nokia, BlackBerry и других компаний, которые на Reddit называли недооцененными. В частности, с начала года акции GameStop подскочили на 400 процентов, а ее капитализация достигла семи миллиардов долларов. До этого ценные бумаги торговой сети падали на протяжении шести лет.

Миллионы мелких инвесторов-физлиц объединились в группу WallStreetBets и начали активно скупать акции. В результате за пару недель акции компании выросли более чем в десять раз, а ряд фондов был вынужден закрыть свои короткие позиции («шорты») с миллиардными убытками.