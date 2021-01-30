Пользователи Reddit решили наказать инвестфонды и лишили их миллиардов долларов

Пользователи онлайн-платформы Reddit решили наказать инвестфонды и лишили их миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Миллионы мелких инвесторов-физлиц объединились в группу WallStreetBets и начали активно скупать акции сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей GameStop, сильно упавшие в цене, чтобы проучить профессиональные инвестиционные хеджфонды, которые играли на понижение акций. В результате за пару недель акции компании выросли более чем в десять раз, а ряд фондов был вынужден закрыть свои короткие позиции («шорты») с миллиардными убытками. Так, в пятницу акции GameStop выросли на 68 процентов, их цена составила 325 долларов за штуку.

Американские брокеры в ответ на действия мелких инвесторов начали вводить ограничения на торговлю акциями GameStop и бумагами других компаний, попавших в поле зрение WallStreetBets. Так, издание Bloomberg сообщало, что брокер Robinhood запретил пользователям открывать длинные позиции по акциям ретейлера видеоигр.

Власти США, в свою очередь, начали проверку действий брокеров после приостановки ими торговли с определенными волатильными акциями. На сайте генерального прокурора штата Техас сообщается, что действия 13 биржевых онлайн-платформ будут изучены на предмет их законности.