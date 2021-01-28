Экономика США показала худший результат со времен войны

ВВП США упал на 3,5 процента в прошлом году, показав худший результат со времен Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американское министерство торговли.

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Экономика страны испытала значительное падение впервые с мирового финансового кризиса 2008 года: тогда ВВП упал на 2,5 процента.

В четвертом квартале, по первоначальной оценке, ВВП вырос на четыре процента в годовом выражении, а в третьем — на рекордные 33,1 процента (и на 7,4 процента в квартальном). В первом квартале ВВП страны сократился на пять процентов, а во втором — на рекордные 31,4 процента.

Ущерб США от пандемии коронавируса оценивается в 16 триллионов долларов, отметил бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс. Около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики.

В январе президент США Джо Байден подписал указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе. Это может серьезно ударить по бюджету страны, считают игроки рынка.