Байден разозлил нефтяников

Президент США Джо Байден подписал указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе. Такая мера принята для борьбы с изменением климата, пишет CNBC.

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Байден также хочет удвоить производство ветроэнергетики. «Мы слишком долго ждали, чтобы справиться с климатическим кризисом. Мы не можем больше медлить», — сказал он. Президент США настаивает на реализации климатического плана стоимостью два триллиона долларов.

Производители нефти и газа разозлились и выступили против нового указа, они планируют оспорить его в суде. «Это наказание, которое уничтожит рабочие места, нанесет ущерб экономике, сделает страну более зависимой от иностранных источников энергии», — считает президент American Exploration Энн Брэдбери. Бюджет потеряет много денег, уверены игроки рынка.

Во время президентства Барака Обамы США пообещали к 2025 году сократить выбросы на 26-28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года, но не смогли даже приблизиться к этой цели. Прогресс по сокращению выбросов практически остановился во время президентства Дональда Трампа.

Ранее Байден подписал документы о запрете канадско-американского нефтепровода Keystone XL. Это решение станет подарком для России, считают эксперты. В ближайшие несколько лет США столкнутся с нехваткой нефти и газа, на которой могут заработать и российские компании, уверены они.