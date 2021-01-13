Цены на нефть пошли на рекорд

Цена на нефть превысила 57 долларов за баррель, приближаясь к рекордному за год уровню. В последний раз стоимость сырья достигала этой отметки в феврале 2020 года, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 08:40 по московскому времени стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent составила 57,23 доллара, увеличившись почти на 3 процента. Февральские фьючерсы на американское сырье WTI также выросли почти на 3 процента и достигли уровня 53,73 доллара за баррель. В целом, по сравнению с 31 декабря 2020-го, Brent и WTI прибавили примерно по 10 процентов.

Нефть дорожает на фоне информации о снижении запасов сырья в США, пишет Bloomberg. Согласно данным Американского института нефти, их объемы по итогам прошлой недели сократились на 5,82 миллиона баррелей, что почти в два раза выше прогноза. В целом цены на нефть уверенно растут с начала 2021 года. Кроме того, стоимость сырья подстегивает обещание Саудовской Аравии рамках сделки ОПЕК+ добровольно увеличить объемы сокращения добычи в следующие два месяца.