Цена нефти вернулась к показателям февраля прошлого года

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне вернулась к показателям февраля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов, размещенные на сайте площадки.

С начала дневных торгов нефть марки Brent подорожала на 3,11 процента, достигнув отметки в 56,07 доллара за баррель. Последний раз трейдеры предлагали за бочку такую сумму 25 февраля 2020 года.

Аналитики называют причинами подорожания сырья с позитивными новостями о начале вакцинирования от коронавируса населения сразу нескольких стран и получение Демократической партией США контроля на обеими палатами Конгресса, что с большой вероятностью будет означать выделение дополнительного финансирования пострадавшей от пандемии экономики.