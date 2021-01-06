Цена нефти Brent поднялась выше 54 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На момент написания новости стоимость североморской нефти марки Brent выросла на 0,92 процента и достигла 54,02 доллара за баррель. При этом нефть марки WTI подорожала на 0,5 процента: ее цена составила 50,26 доллара за баррель.

Отмечается, что цена на Brent превысила отметку в 54 доллара впервые с 26 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Россия увеличит добычу нефти в феврале и марте за счет Саудовской Аравии. К такому соглашению пришли страны ОПЕК+. Отмечается, что саудовская добыча сократится на 75 тысяч баррелей в сутки. Эта доля перейдет к России и Казахстану в пропорции 65 тысяч и десять тысяч баррелей в сутки соответственно.