Россия и Саудовская Аравия добились компромисса по добыче нефти

Представители России и Саудовской Аравии сумели добиться компромисса по добыче нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Ознакомленные с переговорным процессом собеседники издания рассказали, что Москва и Эр-Рияд решили сохранить текущий уровень добычи в феврале, а с весны готовы увеличить производство.

Как уточняет РИА Новости, стороны планировали достичь компромисса по данному вопросу накануне, однако сделать это не удалось, и страны ОПЕК+ продолжили переговоры во вторник, 5 января.

Ранее сообщалось, что в ушедшем 2020 году добыча нефти и газа в России рухнула на 8,6 и 6,2 процента соответственно. Согласно сводке ЦДУ ТЭК, объем добычи газа составил 692,33 миллиарда кубометров. Результат декабря отдельно — 66,28 миллиарда, что на 1,6 процента меньше, чем в тот же период год назад.

В ходе прошедшей 17 декабря пресс-конференции президент страны Владимир Путин заявил, что Россия уже слезла с нефтегазовой иглы, так как 70 процентов российского бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов.

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