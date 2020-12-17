Путин объявил о слезании с «нефтяной иглы»

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет YouTube-канал «России 24», объявил о слезании России с «нефтяной иглы».

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«Но вот знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидно положительным элементом развития экономики. 70 процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов», — отметил Путин.

По словам главы государства, это означает, что Россия, пусть и не в полной мере, начинает «слезать с так называемой нефтегазовой иглы». «И если кому-то хочется до сих пор представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», — добавил Путин, отметив, что зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов остается большой.

Также президент привел статистику об объеме суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором аккумулируются нефтегазовые сверхдоходы — при цене нефти выше 42,4 доллара за баррель. В настоящий момент его размер приближается к 13 триллионам рублей. «В рублевом эквиваленте было 7,7 триллиона, сейчас 13 почти триллионов. Рост очень значительный», — сказал Путин.