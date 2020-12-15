В России нашли подпольный нефтяной завод

Российские силовики нашли подпольный нефтяной завод в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, мужчина с лета 2017 года по январь 2020-го арендовал предприятие по переработке нефти на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района. Силовики установили, что россиянин не получал обязательной лицензии на переработку сырья.

Продажу нефти он осуществлял через несколько подставных компаний. Бизнес в общей сложности принес ему 128 миллионов рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело. Прокуратура уже утвердила ему обвинение в незаконном предпринимательстве и в ближайшее время направит дело в Новосибирский районный суд.

Об аналогичном случае в Саратовской области правоохранительные органы сообщали в мае 2020 года. Тогда у владельца бизнеса также не оказалось лицензии.