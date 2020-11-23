Полиция нашла крупнейшего поставщика наркотиков в России

Сотрудники полиции нашли крупнейший в России магазин синтетических наркотиков. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили местонахождение трех подпольных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято более тонны наркотиков, а также около десяти тонн прекурсоров и химических веществ.

Задержаны и арестованы четверо предполагаемых руководителей и еще 14 участников преступного сообщества. Им предъявлено обвинение по частям четвертой и пятой статьи 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

По версии следствия, преступное сообщество было создано в сентябре 2019 года и работало до февраля 2020 года. В него входили граждане Украины, которые занимались производством наркотиков, а также граждане Молдавии и России, выполнявшие роли заказчиков, фасовщиков и курьеров.

Производством наркотиков злоумышленники занимались в Московском регионе и Ивановской области, а сбытом — в разных регионах России.