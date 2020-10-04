В России наркокурьер уходил от погони полиции на скорости 240 километров в час

В России наркоторговец пытался уйти от погони полицейских на автомобиле Mercedes и разогнался до скорости 240 километров в час. О происшествии сообщается на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 3 октября в Ломоносовском районе Ленинградской области. Представители ГИБДД, патрулируя район, заметили транспортное средство, которое двигалось с выключенными фарами ближнего света.

После попытки сотрудников правоохранительных органов остановить машину водитель резко увеличил скорость. Когда инспекторы начали преследовать автомобиль, преступник попытался уйти от погони и нарушил несколько правил, а затем разогнался до 240 километров в час.

В результате сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителя. После проигнорированного предупредительного выстрела в воздух полицейский несколькими выстрелами пробил колесо Mercedes, и тот наехал на препятствие.

Выяснилось, что преступником был 25-летний житель Северной столицы, который перевозил с собой крупную партию наркотиков — около 120 граммов амфетамина и несколько пакетов с марихуаной. По факту незаконного оборота запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.

В сентябре в канадской провинции Альберта электрокар Tesla, находившийся под управлением автопилота, попытался скрыться от погони. Водитель и пассажир в это время спали на откинутых сиденьях. Когда полицейская машина включила сигнальные огни, электрокар сам по себе увеличил скорость со 140 до 150 километров в час.