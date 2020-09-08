Автомобилист в Якутии вынудил инспектора ДПС бежать за машиной и попал на видео

В Якутии нарушитель дорожного движения вынудил инспектора ДПС бежать за машиной. Кадры погони опубликовал Telegram-канал «Еж».

На попавшем в сеть видео видно, как автомобиль Toyota проезжает по улице, его обгоняет патрульный внедорожник. Водитель остановился, и дождавшись, когда полицейский подойдет к машине, резко стартовал в обратном направлении. В результате инспектор побежал следом, а его напарник догнал его лишь через несколько десятков метров.

Чем закончилась погоня, неизвестно.

Портал Ykt выяснил, что инцидент произошел в селе Хатассы в пригороде Якутска. В сети также отметили прекрасную физическую форму полицейского, способного бежать со скоростью автомобиля. При этом пользователи задались вопросом о необходимости догонять автомобиль на ногах.