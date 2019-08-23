В Москве доставщик пиццы устроил гонки с восемью экипажами ДПС

В Москве восемь экипажей ДПС устроили погоню за водителем курьерской машины одной из пиццерий. Видео инцидента в пятницу, 23 августа, публикует Telegram-канал Baza.

Сотрудники полиции заметили машину, водитель которой странно вел себя на дороге, и попытались остановить ее. Курьер проигнорировал требование полицейских и, уходя от погони, не справился с управлением и врезался в столб, а затем в него въехала одна из патрульных машин.

В результате аварии серьезно пострадала пассажирка курьерского автомобиля — девушка впала в кому.

По факту ДТП проводится проверка, по предварительным данным, водитель автомобиля был пьян.

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