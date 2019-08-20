Авария с маршруткой и мусоровозом произошла в Челябинской области

В Челябинске произошло ДТП с участием микроавтобуса и мусоровоза. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает РИА Новости.

Авария произошла около 01:00 по местному времени. По предварительным данным, водитель грузовика КАМАЗ столкнулся с попутно ехавшим впереди автобусом Peugeot. После этого автобус опрокинулся.

В результате, согласно данным пресс-службы городского управления здравоохранения, пострадали 13 человек, в том числе один несовершеннолетний. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

18 августа автобус с туристами из Китая врезался в столб в Москве. По последним данным, пострадали 15 человек, восемь из них госпитализированы. Всего в автобусе было 32 человека.

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