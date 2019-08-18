Автобус с туристами врезался в столб в Москве

На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Пострадали 14 человек.

ДТП произошло возле дома №60 на шоссе Энтузиастов. Автобус врезался в столб.

По словам собеседника агентства, в автобусе находились граждане России. «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, приводит другие сведения, согласно которым пострадавшие являются гражданами Китая.

По данным источника ТАСС, в автобусе было 32 человека. В ГИБДД агентству подтвердили факт инцидента, сообщив, что на месте работают медики и инспекторы ДПС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!