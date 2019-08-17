В российском городе автобус с пассажирами врезался в здание

В Перми маршрутный автобус врезался в здание. Об этом в субботу, 17 августа, в пресс-службе регионального управления МВД России сообщили ТАСС.

Инцидент произошел на улице Новогайвинской. Вероятный номер маршрута, по которому следовал автобус, допустивший наезд, — 53. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

В региональном главке МЧС России агентству рассказали, что автобус врезался в здание в Орджоникидзевском районе, а сообщение об этом поступило в 15:14 по местному времени (13:14 мск). Для оказания помощи привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, по предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и еще 20 пострадали.

По словам одного из очевидцев, которые приводит портал 59.ru, после аварии вся передняя часть автобуса оказалась смята, а окна разбиты.

7 августа стало известно, что в районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в кювет. Всего в салоне находились 47 человек. 14 из них, в том числе один ребенок, пострадали.

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