Задержан водитель перевернувшегося под Новороссийском автобуса

41-летний водитель перевернувшегося под Новороссийском автобуса Hyundai задержан по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина и двое детей. Об этом говорится в сообщении краснодарского главка Следственного комитета.

Также ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в лечебно-профилактическом санатории Федеральной налоговой службы «Эллада», которому принадлежит Hyundai, следователями СКР по Краснодарскому краю были изъяты документы, касающиеся перевозки граждан на экскурсионном автобусе.

По версии следствия, ДТП произошло в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска из-за несоблюдения водителем автобуса дистанции. Автобус врезался во внедорожник Volkswagen Touareg, после чего оба транспортных средства покатились с обрыва.

От полученных травм в результате происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте. По предварительным данным, в аварии пострадало 44 человека.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса Hyundai, упавшего с обрыва в Новороссийске заснул за рулем, после чего автобус догнал внедорожник Volkswagen Touareg.

ДТП произошло около 22:35 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в кювет.

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