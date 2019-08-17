Появились подробности крупного ДТП с пассажирским автобусом в Перми

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Перми госпитализированы 22 человека, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Пермского края Максима Решетникова.

«Сейчас 22 человека — те, кому в стационарных условиях оказывается медицинская помощь», — сказал он.

В администрации города, как сообщает РИА Новости, заявляют о 17 пострадавших и одной погибшей женщине. 14 человек находятся в состоянии средней тяжести, двое в тяжелом состоянии, также среди пострадавших четверо детей. Всего, по информации мэрии, в автобусе находились 59 человек.

По предварительным данным, вероятной причиной аварии могла стать техническая неисправность автобуса, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе мэрии Перми. «Водитель автобуса 53-го маршрута, перевозчик ООО "Дизель", не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса», — сказал представитель мэрии. Глава города Дмитрий Самойлов поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания проверки.

Ранее 17 августа в Перми маршрутный автобус врезался в стену здания. Инцидент произошел на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе города. На месте работают сотрудники полиции.

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