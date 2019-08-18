Появилось видео таранящего столб автобуса с китайскими туристами в Москве

Столкновение со столбом автобуса с туристами в Москве попало на видео. Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как автобус, стараясь избежать столкновения с легковым автомобилем, стоящем на светофоре, выворачивает в сторону и врезается в столб.

Ранее 18 августа сообщалось, что ДТП произошло на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. В автобусе находились туристы из Китая. По последним данным, пострадали 15 человек, восемь из них госпитализированы. Всего в автобусе было 32 человека.

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