Погоня российских полицейских за пьяным водителем попала на видео

В Барнауле погоня сотрудников ДПС за пьяным водителем на легковом автомобиле попала на видео. Запись в воскресенье, 27 октября, публикует РЕН ТВ.

В погоне, которая длилась полчаса, участвовали несколько патрульных машин. В какой-то момент нарушитель пробил колесо своей машины, проехался по рельсам, но не остановился. Тем не менее полицейские сумели задержать подозреваемого.

Между тем, как отметили в пресс-службе управления МВД России по Алтайскому краю, у 25-летнего задержанного было установлено алкогольное опьянение. Он лишен права управления транспортным средством. Кроме того, ему грозит административный арест на срок 10-15 суток.

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