Погоня полицейских за угнанной каршеринговой машиной в Москве попала на видео

В Москве сотрудники полиции устроили погоню за угнанной каршеринговой машиной. Видео во вторник, 15 октября, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как полицейский автомобиль преследует угонщика, а тот пытается скрыться. Догнать машину удалось на Крымском валу.

За рулем оказался мужчина, который залогинился в системе каршеринга под чужим аккаунтом и угнал автомобиль на юго-востоке Москвы, а затем врезался в такси на улице Варварке. В машине также находилась пассажирка, она, как и водитель, отделалась легкими травмами.

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