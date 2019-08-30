Автомойщик на чужой иномарке устроил гонку с сотрудниками ДПС и попал на видео

В Санкт-Петербурге погоня полицейских за угнавшим иномарку работником автомойки закончилась ДТП. Ролик в пятницу, 30 августа, опубликовал spbdnevnik.ru.

На кадрах видно, как сотрудники ДПС преследуют автомобиль Hyundai Solaris, грубо нарушавший правила дорожного движения. Водитель не справился с управлением и вылетел на машине за пределы проезжей части, врезавшись в столб.

Мужчина был задержан. Как оказалось, угнанный автомобиль принадлежит каршеринговой компании. В тот день его оставили для помывки, а работник мойки решил на нем покататься.

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