Гонщик попал в аварию и потерял память

Пилот команды Ducati Андреа Довициозо был доставлен в больницу с кратковременной потерей памяти после аварии на Гран-при Великобритании по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Об этом сообщает Motorsport.

В ходе гонки Довициозо столкнулся с пилотом Yamaha Фабио Куартараро, упал с мотоцикла на асфальт, а байк итальянца загорелся. После аварии он ненадолго потерял сознание, но затем сам смог покинуть трассу. Гонщика доставили в ближайшую больницу в связи с жалобами на боли в бедре. Врачи диагностировали у него кратковременную потерю памяти.

В данный момент жизни и здоровью спортсмена ничего не угрожает.

Победу на Гран-при Великобритании одержал испанский гонщик Suzuki Алекс Ринс. На втором месте расположился испанец Марк Маркес из команды Honda. Третье место занял испанец Маверик Виньялес из Yamaha.

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