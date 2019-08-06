Уличный гонщик случайно разбил 11 дорогих машин и попал на видео

Гонки по улицам Лондона закончились аварией, в которой было разбито 11 дорогих автомобилей на сумму в миллион фунтов. Видео инцидента публикует Daily Mail.

Кроссовер Audi Q7 преследовал Porsche по Мур-стрит в лондонском районе Челси, но молодой водитель не справился с управлением, его автомобиль задел несколько припаркованных машин и перевернулся.

«Я думала, что произошел какой-то взрыв, например, упал вертолет, — рассказала изданию местная жительница Саммер Хайдер. — Из машины вылез водитель. Он был в состоянии шока, из его головы текла кровь. Часть волос на голове отсутствовала вместе с кожей. Водитель заявил, что преследовал другой автомобиль, который ранее в него врезался».

По словам очевидцев, у него была ближневосточная внешность.

Среди 11 разбитых машин три автомобиля принадлежали ей: McLaren стоимостью 300 тысяч фунтов, Porsche Cayenne за 100 тысяч и Bentley Bentayga за 200 тысяч. Также под списание были разбиты другая Audi Q7, Porsche 911 и еще один Porsche неназванной модели.

По словам другого местного жителя, подобные инциденты происходили и ранее за те два года, что он живет на этой улице. Средняя стоимость дома на Мур-стрит составляет 4,5 миллиона фунтов.

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