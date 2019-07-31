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Модель Playboy утопила Lamborghini в бассейне

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sorajavucelic / Instagram

Модель Playboy, участница сербской версии реалити-шоу «Большой брат» и бывшая девушка форварда футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара Сорайя Вучелич утопила свой Lamborghini Huracan Spyder в бассейне. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

32-летняя сербка опубликовала видео подъема машины из бассейна с помощью крана-манипулятора. Она не смогла вовремя затормозить из-за обуви. «Когда ваш высокий каблук соскальзывает с педали тормоза, Lambo попадает в бассейн», — подписала она фото.

В России Lamborghini Huracan Evo — единственная продающаяся официально модификация модели — стоит минимум 16,5 миллиона рублей.

«Выключите интернет и заберите у нее водку!» — написал в комментариях один из подписчиков Вучелич. «Икона!» — прокомментировал другой. «Сорайя, будьте немножко аккуратнее в следующий раз», — попросил третий.

Ранее в июле самая молодая в мире миллиардерша и владелица одноименного бренда косметики Кайли Дженнер похвасталась кастомным автомобилем Rolls-Royce Phantom в stories своего Instagram-аккаунта.

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