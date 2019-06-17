Водитель уснул за рулем на оживленном шоссе и попал на видео

Водитель электрокара Tesla заснул во время движения по шоссе в области залива Сан-Франциско (Калифорния, США). Видеозаписью инцидента поделился один из пользователей портала Reddit.

На кадрах видно, как голова мужчины, сидящего за рулем, повисла набок, а автомобиль при этом продолжает ехать по полосе без его участия.

«Не могу в это поверить… Заснул в самый час пик в пятницу прямо около залива», — прокомментировал автор публикации. Он также добавил, что водители других автомобилей будили его сигналами, в результате чего мужчина ненадолго просыпался, однако вскоре снова засыпал.

Издание The Sun отмечает, что автомобили Tesla оборудованы функцией автопилота, которая позволяет им двигаться со скоростью других машин в потоке и не выезжать за пределы полосы. Однако водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя.

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