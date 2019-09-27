Погоня со стрельбой за нарушителем на российской трассе попала на видео

Видео: 82.мвд.рф

МВД по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания нарушителя на трассе «Симферополь-Евпатория». Мужчина ехал на большой скорости с заклеенными номерами и несколько раз выезжал на встречную полосу движения.

Он игнорировал требования полицейских остановиться и не затормозил даже после того, как один из них произвел предупредительный выстрел в воздух.

В результате сотруднику полиции пришлось открыть огонь по колесам. Нарушителя задержали. Он заявил, что не слышал выстрелов и боялся останавливаться, потому что думал, что его начнут «бить ногами» за заклеенные номера. Предположительно, он находился под воздействием наркотиков.

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