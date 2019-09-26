Из жизни
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Руины Чернобыльской АЭС показали изнутри
Пятилетнего мальчика обвинили в домогательствах за объятия с одноклассницей
Памфилова назвала клеветой слова журналистки об угрозах со стороны ЦИК
Зеленский позвал американцев поучаствовать в приватизации на Украине
Киев заявил о необходимости пойти на уступки по Донбассу
На американском телевидении Зеленского окрестили новой Моникой Левински
ВМФ России предрекли потерю океанского статуса
Московский таксист отвез корейцев, получил одну звезду и озадачился 
Вокруг фильма «Джокер» разразился скандал из-за обилия сцен насилия
Раскрыто наказание за курение на балконах в России
Новости партнеров

Женщина попыталась сбежать от полицейских на работу

Перейти в «Мою Ленту»

В американском городе Ньюберг-Хайтс, штат Огайо, женщина отказалась останавливаться по требованию полиции, сославшись на то, что опаздывает на работу. Об этом сообщает сайт Fox8 Cleveland.

23-летняя Имани Эдвардс (Imani Edwards) в час пик 22 марта ехала на своем автомобиле на работу. Ее попытался остановить сотрудник правоохранительных органов из-за тонировки стекол и фиктивной регистрации. Женщина отказалась подчиниться его требованиям.

Тот бросился за ней в погоню, к нему присоединились полицейские. В попытках уехать от преследователей Эдвардс въехала в три внедорожника, в том числе в патрульный автомобиль.

В итоге женщину вынудили съехать с дороги, и она врезалась в ограждающий столбик. Эдвардс заявила полицейским, что опаздывала на работу.

Суд приговорил Эдвардс к четырем годам и девяти месяцам тюрьмы. Ее лишили водительского удостоверения на 15 лет и оштрафовали на 26 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей).

В августе сообщалось, что в американском округе Питтсильвания, штат Вирджиния, очевидец снял на видео погоню голого мужчины за полицейским. Подозреваемый в тройном убийстве мужчина выбежал голым на улицу и пытался оказать сопротивление полицейскому.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman gets prison for leading officers on chase, hitting cruisers because she was late to work
Погоня голого преступника за полицией попала на видео
Дети угнали машину, ушли от полицейской погони и проехали 900 километров
Пьяная 12-летняя девочка угнала у дедушки машину
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0225 сентября

«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»

История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
18:25Сегодня

Женщина приняла дикую рысь за кролика и спасла ей жизнь

17:18Сегодня

Пятилетний россиянин играл в палеонтолога и нашел кости вымершего носорога

16:23Сегодня

Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником

Из жизни00:0320 сентября

«Кончится тем, что про это снимут сериал»

Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
15:23Сегодня

«Честный» чиновник прятал в подвале тонны золота

13:12Сегодня

Обнаружена родившаяся в XIX веке москвичка

12:15Сегодня

Банкирша бросила объедаться шоколадом и похудела на 14 килограммов

Из жизни00:0118 сентября

«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»

История модели из России, которая добилась успеха в США
11:09Сегодня

Ребенок сломал ногу на колесе обозрения

10:11Сегодня

Разносчик презервативов не успел предотвратить беременность и попал под суд

09:11Сегодня

Бывший коммандос выпил коктейль со своим отрезанным пальцем

Россия
В РПЦ нашли альтернативу многоженству
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Российских военных начнут пускать в цирк бесплатно
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Кадыров заболел
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Росгидромет нашел способ повысить точность прогнозов погоды
Все материалы
Мир
Россия отказалась считать США миролюбивой страной
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Что он говорил о Путине, Ельцине и женщинах
США расширили санкции против России
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»
Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
Раскрыт состав авиационной группировки России в Сирии
«Если вы сможете заняться этим вопросом...»
Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
Все материалы
Бывший СССР
Украинский мэр объяснил мат в адрес депутатов
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Лукашенко предложил Киеву обмен
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Порошенко заступился за раскритикованных Зеленским Меркель и Макрона
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Украинские военные потеряли в Донбассе беспилотник
Все материалы
Экономика
Зеленский позвал американцев поучаствовать в приватизации на Украине
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
За ловлю рыбы в России захотели брать в десятки раз больше
«В процессе обучения тревожность снижается»
Директор Академии Worldskills Russia о подготовке предпенсионеров
В Европе отказались запрещать Huawei
Генерал Мяу
О том, как любовь к котикам благотворно способствует самореализации
Украине предсказали продажу почти всей земли иностранцам
Все материалы
Силовые структуры
Штурм квартиры с Шишканом бойцами спецназа попал на видео
Хосе Антонио Ледесма Шепотте«Это не наркотики, а лекарство от шамана»
Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
Освобожденному фигуранту дела о беспорядках в Москве обещали смягчить наказание
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Освобожден последний фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Российские зэки изнасиловали сокамерника за отказ платить взятки оперативникам
Все материалы
Наука и техника
ВМФ России предрекли потерю океанского статуса
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Вблизи Крыма «затонула» субмарина
Вопреки всему
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
Объяснена природа тысячелетних мегаструктур
Все материалы
Спорт
Порье продал футболку Нурмагомедова
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Английский футболист напился, попал в ДТП и выбыл до конца сезона
Мария Ласицкене«Надеешься на хорошее, а получаешь…»
Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
В МВД рассказали о благодарностях фанатов «Спартака» после матча взаперти
«Хотелось провалиться сквозь землю»
Триумф «Ливерпуля», голевая феерия «Манчестер Сити», черная полоса МЮ — главное в АПЛ
Стартовал новый сезон Ночной хоккейной лиги
Все материалы
Культура
Вокруг фильма «Джокер» разразился скандал из-за обилия сцен насилия
Главная новая музыка
Манчестерский рок, тропический хаус и блюзовая психотерапия
Киану Ривз поделился впечатлениями от сценария четвертой «Матрицы»
Диана Вишнева в роли Татьяны Лариной в сцене из балета «Татьяна»«Это постоянная боль, боль и дисциплина»
Балерина Диана Вишнева о языке тела, стертых ногах и толковании сновидений
Один из основателей группы Cream попал в больницу в критическом состоянии
Клоуны и богоборцы
Главные образы и типажи современной Америки в 10 новейших фильмах
Эштон Кутчер отреагировал на заявления Деми Мур об изменах и групповом сексе
Все материалы
Интернет и СМИ
Мощное интернет-оружие вновь активизировалось и пошло в атаку на пользователей
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Враждующий с Гузеевой Харламов обнаружил сходство с ней
«Рынок получат верные дилеры»
 
Фанаты увидели скверные условия жизни популярной блогерши и отвернулись от нее
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Девушка нашла необычный способ прочитать секреты в смартфоне парня
Все материалы
Ценности
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без белья
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Невеста превратила платье в неудобный комбинезон и была поднята на смех
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Поженившиеся в нижнем белье люди взволновали пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Пьяный российский турист провалился сквозь крышу бара
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Жители самой безопасной страны вернули туристу потерянный им телефон спустя год
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Авиакомпания унизила мусульманку отказом пускать в самолет в хиджабе
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Пассажиры загоревшегося в российском аэропорту самолета рассказали об инциденте
Все материалы
Из жизни
Женщина приняла дикую рысь за кролика и спасла ей жизнь
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Пятилетний россиянин играл в палеонтолога и нашел кости вымершего носорога
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
«Честный» чиновник прятал в подвале тонны золота
Все материалы
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
История Bentley Blower
Что нужно знать о спорткаре, получившем второй шанс спустя 90 лет?
Автомобили с лучшими мультимедийными системами
Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
УАЗы научат заводиться со смартфона
Ford добавил роскоши внедорожнику Expedition
Все материалы
Дом
Россиянам запретят курить на балконах
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Россияне отвернулись от Испании
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Российские компании начали работать в Чехии
Назван главный тормоз развития малого бизнеса в России
Все материалы