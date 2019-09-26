Женщина попыталась сбежать от полицейских на работу

В американском городе Ньюберг-Хайтс, штат Огайо, женщина отказалась останавливаться по требованию полиции, сославшись на то, что опаздывает на работу. Об этом сообщает сайт Fox8 Cleveland.

23-летняя Имани Эдвардс (Imani Edwards) в час пик 22 марта ехала на своем автомобиле на работу. Ее попытался остановить сотрудник правоохранительных органов из-за тонировки стекол и фиктивной регистрации. Женщина отказалась подчиниться его требованиям.

Тот бросился за ней в погоню, к нему присоединились полицейские. В попытках уехать от преследователей Эдвардс въехала в три внедорожника, в том числе в патрульный автомобиль.

В итоге женщину вынудили съехать с дороги, и она врезалась в ограждающий столбик. Эдвардс заявила полицейским, что опаздывала на работу.

Суд приговорил Эдвардс к четырем годам и девяти месяцам тюрьмы. Ее лишили водительского удостоверения на 15 лет и оштрафовали на 26 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей).

В августе сообщалось, что в американском округе Питтсильвания, штат Вирджиния, очевидец снял на видео погоню голого мужчины за полицейским. Подозреваемый в тройном убийстве мужчина выбежал голым на улицу и пытался оказать сопротивление полицейскому.

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