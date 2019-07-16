Дети угнали машину, ушли от полицейской погони и проехали 900 километров

В Австралии дети угнали автомобиль и проехали на нем 900 километров. Об этом сообщает BBC News.

Четыре ребенка из разных семей выехали из города Грейсмер в штате Квинсленд на внедорожнике, который принадлежал родителям одного из них. В машине были три мальчика 13 и 14 лет и 10-летняя девочка, уточняет The Courier-Mail. Они взяли с собой только рыболовные удочки и деньги. Один из мальчиков оставил родителям записку, в которой написал, что уезжает.

Преодолев около 140 километров, они остановились на АЗС недалеко от города Банана в штате Квинсленд, заправили автомобиль и скрылись, не заплатив. Через несколько часов полицейские заметили внедорожник с детьми в городе Глен-Иннес в штате Новый Южный Уэльс. Они какое-то время преследовали его, однако затем решили прервать погоню.

После этого беглецы смогли добраться до города Графтон в штате Новый Южный Уэльс. Он располагается в двух часах езды от Глен-Иннеса и примерно в десяти часах от Грейсмера. В полиции полагают, что дети вели автомобиль по очереди.

Припаркованный внедорожник нашли возле дороги в Графтоне. Дети отказались выходить из машины и заперли двери, поэтому полицейским пришлось использовать дубинку, чтобы попасть внутрь. Ожидается, что их допросят в присутствии родителей.

В 2017 году сообщалось, что в Австралии полиция арестовала 12-летнего мальчика, решившего в одиночку пересечь весь континент на автомобиле. Он успел проехать почти 1,3 тысячи километров.

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