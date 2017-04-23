Из жизни
 

Мальчик за рулем в одиночку пересек треть Австралии

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Полиция арестовала подростка, решившего в одиночку пересечь Австралию на автомобиле. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

О произошедшем стражи порядка рассказали в воскресенье, 23 апреля. Сотрудники правоохранительных органов в субботу утром остановили на западе штата Новый Южный Уэльс автомобиль из-за опасно тащившегося по земле бампера. Во время проверки выяснилось, что за рулем находится 12-летний подросток.

Мальчик рассказал, что направляется из города Кенделл (восточное побережье страны) в Перт (западное побережье). К моменту остановки в Брокен-Хилле он самостоятельно проехал уже почти 1300 километров.

Подростка арестовали и доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Других подробностей произошедшего в полиции не сообщили.

13 апреля стало известно, что восьмилетний американец научился водить машину по обучающим видео на YouTube, а затем отвез свою четырехлетнюю сестру в «Макдоналдс». Дети без происшествий проехали более полутора километров.

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