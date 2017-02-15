Отцу 13-летнего челябинского гонщика на Lexus и Audi пригрозили лишением прав

Родители 13-летнего челябинца, опубликовавшего в соцсетях видео быстрой езды за рулем автомобиля по улицам города, могут лишиться водительских прав. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил РИА Новости официальный представитель ГИБДД Челябинска Виталий Мордовин.

По его словам, пока Госавтоинспекция не видела записи, однако после просмотра может быть проведена проверка. «Если будет установлено, что ребенок без разрешения взрослых брал автомобили, то это квалифицируется как кража имущества», — рассказал Мордовин.

Он добавил, что если родные, например, отец, знали о происходящем, то их действия будут квалифицироваться как передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права. В этом случае владельцу автомобиля грозит административный штраф либо лишение водительских прав, отметил представитель ГИБДД.

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Один из роликов разместило на своей странице во «ВКонтакте» агентство новостей «Доступ». Как утверждается, подросток сам управляет Lexus, Mercedes или Audi отца, передвигаясь по проселочным дорогам и улицам города со скоростью более 100 километров в час. Находились ли при этом взрослые в автомобиле, неизвестно. Агентство сообщает, что мальчик — ученик одной из престижных гимназий Челябинска.

По данным «Урал-пресс-информа», ролики под тегом #ребенокзарулем выкладывал пользователь 666__alex на своей странице в Instagram. За ее обновлениями сейчас следит 21,1 тысяча человек. Аккаунт подростка закрыт, но на него можно подписаться. Ни одного из видео, о которых идет речь, там нет — вероятнее всего, они были удалены.

Издание пишет, что мальчик — сын многократного чемпиона России и Европы по мотокроссу. Имя спортсмена при этом не называется.