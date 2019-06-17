Четырехлетний мальчик угнал машину прадеда и поехал за конфетами

В американском штате Миннесота четырехлетний мальчик угнал у прадеда автомобиль и отправился за конфетами. Об этом сообщает Sky News.

Рано утром 11 июня Себастиан Свенсон (Sebastian Swenson) захотел сладкого. Он приставил к стене ходунки прадеда, чтобы достать высоко висящие ключи от его автомобиля — Hyundai Santa Fe.

Мальчик завел машину и смог проехать около двух километров до ближайшей заправки в час пик. Там его встретили полицейские. Капитан полиции отметил, что впервые видит столь юного водителя.

В результате инцидента никто не пострадал, однако Свенсон повредил несколько почтовых ящиков, въехал в дерево во дворе соседей и оставил там часть бампера автомобиля.

Он выехал с участка, проехал по нескольким улочкам и совершил левый поворот на четырехполосную магистраль. Свидетели отметили, что машина двигалась хаотично, а ее скорость достигала примерно 24 километров в час.

«Все могло закончиться очень серьезно. Он мог врезаться в другую машину. Он не был пристегнут. Мы бы сейчас могли обсуждать его похороны», — отметил прадед мальчика Рой Беккер (Roy Becker). Американец добавил, что теперь семья прячет ключи от машины.

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