Из жизни
 

Мальчик ростом «метр с кепкой» от скуки устроил часовую гонку с полицией

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Видео: cleveland.com

В американском штате Огайо 10-летний мальчик угнал машину. Погоня за ним продолжалась около часа, сообщает Cleveland.com.

Ожидая, когда сестра поведет его в школу, мальчик сел в автомобиль бойфренда своей матери и поехал. Мать бросилась в погоню за ним на своей машине, попутно ругаясь и вызывая полицию.

Вскоре на хвост угонщику, помимо его мамы, сели несколько экипажей полиции, однако быстро остановить ребенка не удалось. Он ехал на скорости почти 100 миль в час (около 160 километров в час). В какой-то момент один из полицейских догнал его и жестом приказал остановиться, но тот отрицательно покачал головой и ускорился.

Судя по видео, через некоторое время полиция выложила на дороге шипы, вынудив нарушителя съехать в кювет, однако он продолжил движение. Остановить его удалось лишь тараном, из-за которого угонщик врезался в дорожный знак. Полицейские окружили автомобиль, достав пистолеты и телескопические дубинки. Мальчик заперся, а когда его силой достали из салона, стал брыкаться и плеваться.

В результате погони никто не пострадал.

«Он очень хорошо водит для 10-летнего пацана», — цитирует The Washington Post очевидца погони. По его словам, он не понимает, как мальчик ростом «метр с кепкой» мог что-то видеть из-за руля.

Ранее в октябре этот же ребенок решил развлечься, угнав машину своей матери. Полицейским женщина заявила, что ее сын отправился кататься, потому что ему стало скучно.

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