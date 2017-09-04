Американец попытался уплыть от полиции и встретил акулу

Surf City Police Department

В американском городе Серф-сити, штат Северная Каролина, мужчина попытался уплыть от полиции и встретил акулу. Видео, снятое полицейским квадрокоптером, было опубликовано на Youtube.

Как сообщает UPI, полицейские остановили автомобиль, в котором ехал 20-летний Закари Кингсбери (Zachary Kingsbury), и обнаружили там наркотики. Чтобы избежать ареста, мужчина прыгнул в океан и поплыл в направлении от берега.

В погоню за Кингсбери отправили полицейский квадрокоптер. Он около часа снимал беглеца, который за это время преодолел более 1,2 километра. С воздуха было видно, что по пути мужчина миновал акулу, которая не обратила на него внимание.

Спустя три часа Кингсбери арестовали на одном из пляжей города. Ему предъявлены обвинения, связанные с наркотиками, которые нашли в его автомобиле.

30 августа сообщалось, что акула напала на серфингиста у берегов Австралии, но ему удалось спастись.